$79.50+0.1487.10+0.37
4 часа назад

Филиппа Киркорова после изменения внешности сравнили с Санта-Клаусом

Мослентаиещё 2

Киркоров нарек себя «примадонном» после отъезда Пугачевой
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Певец Филипп Киркоров опубликовал фотографию после преображения на личной странице в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России).

Артист поделился снимком с премии «Жара Music Awards», на котором позирует с двумя статуэтками в костюме бирюзового цвета. При этом он изменил внешность, осветлив бороду. Свой образ артист дополнил аксессуарами: кольцами, очками, браслетами и бутоньеркой-лилией.

«Он в этом образе похож на Санта-Клауса и лет себе прибавил не один десяток», «Как Дед Мороз», «Филипп стал похож на того старика из рекламы сотовой связи Tele2», «Что ты с собой сделал? Постарел лет на десять и стал Сантой», «Это полковник Сандерс из KFC», «Санта-Клаус. Даже не Дед Мороз», «Киркоров на Санту похож», «Дед Мороз съел Филиппа. Это, конечно, перебор», — прокомментировали снимок юзеры.

Ранее россияне раскритиковали изменения во внешности Филиппа Киркорова.

Звёзды,Филипп Киркоров,Tele2,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий