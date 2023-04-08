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2 часа назад

Киркоров нарек себя «примадонном» после отъезда Пугачевой

Слово и Делоиещё 1

Певец Филипп Киркоров высказался по поводу своей бывшей жены Аллы Пугачевой, уехавшей в Израиль. Интервью с поп-королем опубликовали «Аргументы и факты».

Киркоров нарек себя «примадонном» после отъезда Пугачевой
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Киркоров всегда хорошо относился к Пугачевой, даже когда она убежала от него к молоденькому юмористу Максиму Галкину (признан в РФ физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента).

Даже после того, как она нелестно отозвалась о своей публике и сбежала с семьей в Израиль, певец не обронил в ее сторону ни одного негативного слова. Киркоров не признается, но видно, что поступок семьи Пугачевой неприятным осадком лег на его хорошее отношение к ним. Пугачева с Галкиным оборвали все контакты с артистом еще до февральских событий. Зато в России есть один «примадонн», отшутился он.

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