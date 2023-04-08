Киркоров нарек себя «примадонном» после отъезда Пугачевой

Киркоров всегда хорошо относился к Пугачевой, даже когда она убежала от него к молоденькому юмористу Максиму Галкину (признан в РФ физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента).

Даже после того, как она нелестно отозвалась о своей публике и сбежала с семьей в Израиль, певец не обронил в ее сторону ни одного негативного слова. Киркоров не признается, но видно, что поступок семьи Пугачевой неприятным осадком лег на его хорошее отношение к ним. Пугачева с Галкиным оборвали все контакты с артистом еще до февральских событий. Зато в России есть один «примадонн», отшутился он.