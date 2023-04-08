Бородина рассказала, что испытывает страх перед возрастом

В марте Ксении Бородиной исполнилось 40 лет. Юбилей телеведущая провела в Сочи в компании своих друзей.

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В своих соцсетях Бородина написала, что в течение последних лет накануне дня рождения отмечает у себя тревожное состояние. Уже после празднования он отметила, что это состояние прошло, появились лишь некоторые изменения в мировосприятии.

«Чем меньше страхов, тем спокойнее живется. Мои года, мое богатство», - написала Бородина.