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1 час назад

Ксения Бородина рассказала, что испытывает страх перед возрастом

runews24.ru

В марте Ксении Бородиной исполнилось 40 лет. Юбилей телеведущая провела в Сочи в компании своих друзей.

Бородина рассказала, что испытывает страх перед возрастом
Фото: runews24.rurunews24.ru

В своих соцсетях Бородина написала, что в течение последних лет накануне дня рождения отмечает у себя тревожное состояние. Уже после празднования он отметила, что это состояние прошло, появились лишь некоторые изменения в мировосприятии.

«Чем меньше страхов, тем спокойнее живется. Мои года, мое богатство», - написала Бородина.

Ксения также добавила, что не понимала раньше тех, кто любит сидеть дома, а сейчас и сама не против проводить так время.

Звёзды,Ксения Бородина,
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