Лолита Милявская решила выступить в защиту певицы МакSим, настоящее имя которой Марина Абросимова, после ее скандального выступления в Твери. Зрители не всегда осведомлены о событиях в личной жизни знаменитостей.
Милявская призвала не осуждать артистов, которые появляются на сцене в состоянии алкогольного опьянения. Исполнительница хита «На Титанике» во время премии «Жара Music Awards» призналась, что у нее был аналогичный опыт, передает MSK1.
Артисты могут переживать разные события в личной жизни, однако им все равно необходимо выйти на сцену и спеть, у них нет возможности отменить концерт. Милявская всегда находится на стороне коллег. Она не видит катастрофы в выступлении в пьяном виде.