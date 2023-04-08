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1 час назад

Лолита Милявская защитила МакSим после скандального выступления в Твери

Слово и Дело

Лолита Милявская решила выступить в защиту певицы МакSим, настоящее имя которой Марина Абросимова, после ее скандального выступления в Твери. Зрители не всегда осведомлены о событиях в личной жизни знаменитостей.

Милявская призвала не осуждать артистов, которые появляются на сцене в состоянии алкогольного опьянения. Исполнительница хита «На Титанике» во время премии «Жара Music Awards» призналась, что у нее был аналогичный опыт, передает MSK1.

Артисты могут переживать разные события в личной жизни, однако им все равно необходимо выйти на сцену и спеть, у них нет возможности отменить концерт. Милявская всегда находится на стороне коллег. Она не видит катастрофы в выступлении в пьяном виде.

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