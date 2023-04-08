$79.50+0.1487.10+0.37

Анна Семенович проговорилась о новых отношениях: «Надеюсь, что в ближайшее время стану мамой»

Популярная певица считает, что личная жизнь не должна выставляться напоказ.

Семенович проговорилась о новых отношениях
© WomanHit.ru

Анна Семенович не раз интриговала публику, что она готова выйти замуж. Но сейчас она проговорилась в интервью порталу «Леди Mail.ru», что находится в отношениях, просто старается их не афишировать. Причина — в том, что избранник певица не хочет привлекать внимание к своей персоне.

«Он человек не публичный, и не хочет светиться. И я уважаю его выбор, — говорит Анна. К тому же у меня нет цели доказать всем, что я не одинока. Я, конечно, могла бы уговорить его ходить со мной на светские мероприятия, выставлять совместные фото. Но зачем? Чтобы всем продемонстрировать: вот, смотрите — у меня тоже есть дядечка? Мне это не нужно».

Судя по тому, то своего возлюбленного певица называет «дядечкой», это — уже зрелый мужчина. Впрочем, сама Анна не раз подчеркивала, что ищет в мужчине надежный тыл и опору. И зачастую ощущение такой надежности может дать только человек состоявшийся. Также в интервью Семенович посетовала, что ей надоели постоянные обсуждения ее личной жизни и того факта, что она до сих пор незамужем.

«Это неправильно — с грязными ногами ломиться в жизнь к женщине и диктовать ей, во сколько она должна выйти замуж, во сколько родить. Может, она только в 45 встретит свою настоящую любовь и захочет стать матерью. Так что же, она до этого должна за нелюбимого замуж выйти и троих ему нарожать, лишь бы социум ее не осуждал?" — задает вопрос Анна.

И сама же на него отвечает: "Я, например, только сейчас созрела для ребенка. И очень надеюсь, что в ближайшее время стану мамой».

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий