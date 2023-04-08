Анна Семенович проговорилась о новых отношениях: «Надеюсь, что в ближайшее время стану мамой»
Популярная певица считает, что личная жизнь не должна выставляться напоказ.
Анна Семенович не раз интриговала публику, что она готова выйти замуж. Но сейчас она проговорилась в интервью порталу «Леди Mail.ru», что находится в отношениях, просто старается их не афишировать. Причина — в том, что избранник певица не хочет привлекать внимание к своей персоне.
«Он человек не публичный, и не хочет светиться. И я уважаю его выбор, — говорит Анна. К тому же у меня нет цели доказать всем, что я не одинока. Я, конечно, могла бы уговорить его ходить со мной на светские мероприятия, выставлять совместные фото. Но зачем? Чтобы всем продемонстрировать: вот, смотрите — у меня тоже есть дядечка? Мне это не нужно».
Судя по тому, то своего возлюбленного певица называет «дядечкой», это — уже зрелый мужчина. Впрочем, сама Анна не раз подчеркивала, что ищет в мужчине надежный тыл и опору. И зачастую ощущение такой надежности может дать только человек состоявшийся. Также в интервью Семенович посетовала, что ей надоели постоянные обсуждения ее личной жизни и того факта, что она до сих пор незамужем.
«Это неправильно — с грязными ногами ломиться в жизнь к женщине и диктовать ей, во сколько она должна выйти замуж, во сколько родить. Может, она только в 45 встретит свою настоящую любовь и захочет стать матерью. Так что же, она до этого должна за нелюбимого замуж выйти и троих ему нарожать, лишь бы социум ее не осуждал?" — задает вопрос Анна.
И сама же на него отвечает: "Я, например, только сейчас созрела для ребенка. И очень надеюсь, что в ближайшее время стану мамой».