Семенович проговорилась о новых отношениях

«Он человек не публичный, и не хочет светиться. И я уважаю его выбор, — говорит Анна. К тому же у меня нет цели доказать всем, что я не одинока. Я, конечно, могла бы уговорить его ходить со мной на светские мероприятия, выставлять совместные фото. Но зачем? Чтобы всем продемонстрировать: вот, смотрите — у меня тоже есть дядечка? Мне это не нужно».