Прогулки, искусство и медитация: Ирина Безрукова раскрыла секреты счастливой жизни

Актриса Ирина Безрукова всегда привлекала к себе внимание, особенно умением оставаться корректной и деликатной, она демонстрирует поведение истинной женщины. Такое возможно, когда человек живет в радости. Оказывается, звезда умеет наслаждаться жизнью без допинга. Как? На днях она об этом рассказала.

Фото: Eva.ru Eva.ru

Ирине Безруковой скоро исполнится 58 лет, но, глядя на актрису, в это трудно поверить. Такой безупречной внешности, которой наделена знаменитость, могут смело позавидовать миллионы ее ровесниц, а сама Ирина любит подчеркивать — к пластическим операциям она не прибегала ни разу.

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Главный аргумент, свидетельствующий об отказе Безруковой ложиться под нож, ее частое появление на публике. Звезда уверена, что скрыть визиты к пластическом хирургу и их вмешательство в естественные изменения внешности будет непросто.

Но женская красота состоит не только из ухоженного лица и хорошей фигуры, это внутреннее состояние, которое Ирина поддерживает различными способами. На днях она рассказала, что умеет наслаждаться жизнью без допинга.

«Я не люблю алкоголь, не курю, еда не является сверхценностью, запрещенные вещества никогда в жизни не пробовала. Но при этом я живу насыщенной и интересной жизнью. Обожаю собираться с друзьями: общаться, петь песни, танцевать, веселиться. Для этого всего мне достаточно общества друзей и близких. Люблю гулять. Сейчас с огромным удовольствием наблюдаю, как просыпается природа. Постоянно вдохновляюсь искусством. Люблю все его проявления. Регулярно хожу в музеи, галереи, слежу , посещаю концерты, театры, кино. Практикую медитацию и нахождение в моменте. Взрослая, современная жизнь уже, как-будто подразумевает многозадачность, нервозность, стрессы, суету. Поэтому, когда удается, практикую осознанность и безмыслие. И когда в голове тишина, это невероятно расслабляет Потом, кстати, проще приходят нужные решения. Еще, чтобы снять напряжение , использую аромамасла»

Актриса подытожила, что получать удовольствие от жизни можно без вредных способов. Достаточно быть и жить — здесь и сейчас. Конечно, подчеркнула Безрукова, вредные привычки сегодня очень доступны, однако в отдаленной перспективе они приведут к тяжелым последствиям.