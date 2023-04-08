Пынзарь показала пугающие последствия косметологической процедуры

Популярной 37-летняя блогерша стала после участия в скандальной телестройке, а сейчас Дарью Пынзарь знают как любительницу поэкспериментировать со своей внешностью. Даже негативный опыт с филлерами и его последствия не остановили звезду «Дома-2» перед соблазном улучшить себя еще капельку.

Фото: Super.ru Super.ru

«Когда тебе 37, надо увлажнять не только лицо и декольте, но и руки, и даже колени», — подписала блогерша устрашающую фотографию в своем инстаграме*. На снимке — многочисленные припухлости от инъекций, которые, надеемся, на деле болят не так, как кажется.

Примечательно, что последний раз мы писали о Дарье, когда она решила внезапно удалить филлеры из губ, объяснив это тем, что ей подходят процедуры, которые не увеличивают, а, напротив, уменьшают объемы. Дарья не из тех, кто бросает слова на ветер, поэтому на сей раз обошлось без трансформаций: последние уколы, судя по всему, лишь увлажняют кожу. Что ж, ждем от блогерши отзыв и чистосердечное — стоило ли это того.