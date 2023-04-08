Актриса вышла в бикини через два месяца после родов

Субботняя мотивация от многодетной мамы Блейк Лайвли. 35-летняя актриса поделилась порцией милых семейных кадров, где честно показала свою фигуру в бикини спустя всего два месяца после рождения четвертого ребенка. Но ей фотошоп и не нужен: Блейк выглядит просто отлично!

Фото: Super.ru Super.ru

Похвасталась звезда и своим мужем Райаном Рейнольдсом, вместе с которым вот уже 10 лет вселяет в нас надежду на то, что настоящая любовь все-таки существует. И про любимых маму со свекровью — Элейн Лайвли и Тэмми Рейнольдс — тоже не забыла.

«Она продает ракушки на берегу моря», — подписала Блейк карусель фотографий забавной английской скороговоркой (аналог нашей «Карл у Клары украл кораллы»). Не знаем насчет ракушек, но секрет такой сенсационной формы мы бы у нее точно купили. И фанаты актрисы с нами полностью согласны — они буквально завалили комментарии комплиментами.

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«Каково это, быть реальной богиней?» — спрашивает один. «Спасибо, что показываешь настоящую себя без фотошопа», — благодарит другой. «Я просто здесь, чтобы в 1 342 589 раз напомнить Райану, как ему повезло», — добавляет третий. Не оставила без внимания пост и Джиджи Хадид: «Она мой любимый коллекционер украшений», — не скрывает восторга модель.

А вот дети звездной пары на этот раз остались за кадром. Напомним, неделей раньше Блейк и Райан вместе со всеми четырьмя отпрысками посетили футбольный матч Национальной лиги Англии.