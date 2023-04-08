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1 час назад

36-летняя Мария Горбань показала лицо без косметики и фильтров

Мослента

Лицо без косметики и фильтров показала актриса Мария Горбань. 36-летняя знаменитость опубликовала селфи с отдыха на Шри-Ланке в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России).

36-летняя Мария Горбань показала лицо без косметики и фильтров
Фото: МослентаМослента

«Я месяц на острове. Без фильтров и косметики мне очень хорошо», — подписала артистка снимок, на котором позирует с распущенными волосами и без макияжа.

«Вы очень красивая женщина», «Шикарная», «Вы очень красивая», «Прекрасна», «Вы очень хорошенькая», «Потрясающая», «Кожа идеальная», «Красивая даже без косметики», «Восхитительная», «Когда душа светится, все прекрасно», «Такая естественная и красивая», «Да ты и без фильтров красотка», «Такая настоящая и живая», «Классная», — прокомментировали фотографию поклонники.

Ранее Мария Горбань продемонстрировала фигуру в купальнике.

Звёзды,Мария Горбань,
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