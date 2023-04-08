"Мисс Вселенная — 2012" обручилась со звездой НФЛ

Американская модель, обладательница титула "Мисс Вселенная — 2012" Оливия Калпо обручилась с игроком в американский футбол Кристианом Маккефри.

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Новостью она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)*. 30-летняя Оливия Калпо объявила о помолвке с 26-летним Кристианом Маккефри. Модель опубликовала в социальных сетях несколько фотографий, на которых звезда НФЛ встал перед ней на одно колено и вручил кольцо с бриллиантом.

"Мы старались держать это в секрете настолько долго, насколько это было возможно, но слухи, по-видимому, распространяются быстро. Я выхожу замуж за своего лучшего друга. Я так сильно люблю тебя, жених", — поделилась она.