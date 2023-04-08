$79.50+0.1487.10+0.37

"Мисс Вселенная — 2012" Оливия Калпо обручилась со звездой НФЛ Кристианом Маккефри

Американская модель, обладательница титула "Мисс Вселенная — 2012" Оливия Калпо обручилась с игроком в американский футбол Кристианом Маккефри.

"Мисс Вселенная — 2012" обручилась со звездой НФЛ
© Газета.Ru

Новостью она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)*. 30-летняя Оливия Калпо объявила о помолвке с 26-летним Кристианом Маккефри. Модель опубликовала в социальных сетях несколько фотографий, на которых звезда НФЛ встал перед ней на одно колено и вручил кольцо с бриллиантом.

"Мы старались держать это в секрете настолько долго, насколько это было возможно, но слухи, по-видимому, распространяются быстро. Я выхожу замуж за своего лучшего друга. Я так сильно люблю тебя, жених", — поделилась она.

Оливия Калпо подчеркнула, что помолвка состоялась больше двух месяцев назад, 4 февраля 2023 года. Ранее "Газета.Ru" рассказала о том, что Оливия Калпо показала фигуру в купальнике.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий