"Мисс Вселенная — 2012" обручилась со звездой НФЛ

"Мисс Вселенная — 2012" Оливия Калпо обручилась со звездой НФЛ Кристианом Маккефри
Американская модель, обладательница титула "Мисс Вселенная — 2012" Оливия Калпо обручилась с игроком в американский футбол Кристианом Маккефри.
Новостью она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)*. 30-летняя Оливия Калпо объявила о помолвке с 26-летним Кристианом Маккефри. Модель опубликовала в социальных сетях несколько фотографий, на которых звезда НФЛ встал перед ней на одно колено и вручил кольцо с бриллиантом.
"Мы старались держать это в секрете настолько долго, насколько это было возможно, но слухи, по-видимому, распространяются быстро. Я выхожу замуж за своего лучшего друга. Я так сильно люблю тебя, жених", — поделилась она.
Оливия Калпо подчеркнула, что помолвка состоялась больше двух месяцев назад, 4 февраля 2023 года. Ранее "Газета.Ru" рассказала о том, что Оливия Калпо показала фигуру в купальнике.