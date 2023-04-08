Сестра Фриске читает соцсети племянника с фейкового аккаунта

Наталья, сестра певицы Жанны Фриске следит за аккаунтом племянника в социальных сетях с "левой страницы" и не может отправить ему сообщение. Об этом она написала в личном блоге.

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Фриске отметила, что ее настоящий аккаунт находится в черном списке, поскольку социальные сети ее племянника Платона мониторит его отец, телеведущий Дмитрий Шепелев. Наталья предполагает, что Дмитрий не позволяет мальчику самостоятельно распоряжаться аккаунтом, поскольку приходит большое количество сообщений от неравнодушных людей.

"Он видимо пожалел, что позволил ему это сделать. Это мое мнение, так как он выложил всего два видео, и на этом все", — предположила Наталия Фриске.