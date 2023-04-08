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2 часа назад

Сестра Жанны Фриске рассказала, что читает страницу племянника в соцсетях с фейкового аккаунта

Мира Маркина

Наталья, сестра певицы Жанны Фриске следит за аккаунтом племянника в социальных сетях с "левой страницы" и не может отправить ему сообщение. Об этом она написала в личном блоге.

Сестра Фриске читает соцсети племянника с фейкового аккаунта
Фото: СоцсетиСоцсети

Фриске отметила, что ее настоящий аккаунт находится в черном списке, поскольку социальные сети ее племянника Платона мониторит его отец, телеведущий Дмитрий Шепелев. Наталья предполагает, что Дмитрий не позволяет мальчику самостоятельно распоряжаться аккаунтом, поскольку приходит большое количество сообщений от неравнодушных людей.

"Он видимо пожалел, что позволил ему это сделать. Это мое мнение, так как он выложил всего два видео, и на этом все", — предположила Наталия Фриске.

Когда Жанна Фриске умерла от опухоли головного мозга в 2015 году, Платону было два года. Дмитрий Шепелев неоднократно признавался, что не позволяет родственникам по материнской линии видеться с мальчиком. Сестра Жанны Наталья надеется, что Платон выйдет на связь с семьей самостоятельно, когда подрастет.

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