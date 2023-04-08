Стало известно, за что принцесса Диана ударила принца Гарри

Казалось бы, в скандальных мемуарах принц Гарри рассказал все трагичные, травматичные и просто кринжовые истории из своего бурного прошлого. Но, как выясняется, кое о чем младший сын короля все-таки умолчал. И в частности, предпочел сохранить в тайне один эпизод из своего детства, после которого его обвинения в расизме в адрес родственников уже не кажутся такими уж правдоподобными.

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Но обо всем по порядку. После скандального интервью Опре Уинфри интернет-тролли заподозрили принца Чарльза в том, что он и есть тот самый неназванный член королевской семьи, отпустивший бестактный комментарий относительно возможного цвета кожи первенца Гарри и Меган. Однако близкие к Букингемскому дворцу источники называют эти предположения смехотворными: дескать, уж кто-кто, а Чарльз (или король Карл III — кому как удобнее) всегда был ярым противником любой дискриминации. И это, пожалуй, то немногое, в чем он сходился со своей первой женой: принцесса Диана также не терпела ни малейших проявлений расизма от окружающих — и собственных сыновей в том числе. Яркой иллюстрацией служит инцидент, описанный в новой книге британского журналиста Роберта Джобсона «Наш король».

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Когда принцу было восемь лет, они с братом получили щедрый подарок: вместе с мамой отправились на прогулку на самом обычном лондонском автобусе. Естественно, не одни, а в сопровождении телохранителя принцессы Дианы, инспектора полиции в отставке Кена Уорфа. Кондуктор автобуса был уроженцем индийского штата Пенджаб и говорил с сильным акцентом, который Гарри немедленно начал передразнивать. Индиец отреагировал на баловство мальчишки вполне спокойно, а вот Диана была сильно сконфужена. Она сделала сыну несколько замечаний, однако результата так и не добилась. Тогда принцесса попросила остановить автобус, вывела детей на улицу и, как пишет Daily Mail, «ударила Гарри со словами "Никогда больше так не делай"».