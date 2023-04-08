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Наталья Фриске обвинила Шепелева в том, что он не дает Платону общаться с родными

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Сестра певицы Жанны Фриске Наталья обратилась к Дмитрию Шепелеву через соцсети. Она в очередной раз напомнила, что бывший супруг звезды не дает племяннику Платону общаться с родными.

Наталья Фриске обвинила Шепелева в том, что он не дает Платону общаться с родными
© Слово и Дело

После смерти Жанны Фриске, Дмитрий Шепелев ограничил общение сына Платона с семьей артистки. Наталья Фриске записала поздравление для Платона, которому исполнилось 10 лет, и выложила видео, на котором племянник только учится ходить.

«Каждый год мы оставляем Платохе поздравление в надежде на то, что он когда-нибудь это увидит и поймет: все, что ему про нас говорили в той семье — это не правда. Мы его любим, очень ждем и надеемся, что когда-нибудь его снова увидим. Надеюсь, что он это увидит», — написала Фриске в своем микроблоге.

Она также попросила неравнодушных подписчиков распространить сообщение в Сети, с надеждой, что где-нибудь мальчик это увидит. Фриске уверена, что Дмитрий Шепелев не разрешает сыну пользоваться сетями из-за того, что много неравнодушных людей пытаются сообщить ему о близких родственниках.

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