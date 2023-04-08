Наталья Фриске обвинила Шепелева в том, что он не дает Платону общаться с родными
Сестра певицы Жанны Фриске Наталья обратилась к Дмитрию Шепелеву через соцсети. Она в очередной раз напомнила, что бывший супруг звезды не дает племяннику Платону общаться с родными.
После смерти Жанны Фриске, Дмитрий Шепелев ограничил общение сына Платона с семьей артистки. Наталья Фриске записала поздравление для Платона, которому исполнилось 10 лет, и выложила видео, на котором племянник только учится ходить.
«Каждый год мы оставляем Платохе поздравление в надежде на то, что он когда-нибудь это увидит и поймет: все, что ему про нас говорили в той семье — это не правда. Мы его любим, очень ждем и надеемся, что когда-нибудь его снова увидим. Надеюсь, что он это увидит», — написала Фриске в своем микроблоге.
Она также попросила неравнодушных подписчиков распространить сообщение в Сети, с надеждой, что где-нибудь мальчик это увидит. Фриске уверена, что Дмитрий Шепелев не разрешает сыну пользоваться сетями из-за того, что много неравнодушных людей пытаются сообщить ему о близких родственниках.