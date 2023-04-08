Наталья Фриске обвинила Шепелева в том, что он не дает Платону общаться с родными

«Каждый год мы оставляем Платохе поздравление в надежде на то, что он когда-нибудь это увидит и поймет: все, что ему про нас говорили в той семье — это не правда. Мы его любим, очень ждем и надеемся, что когда-нибудь его снова увидим. Надеюсь, что он это увидит», — написала Фриске в своем микроблоге.