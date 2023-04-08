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3 часа назад

Сын модели Натальи Водяновой Лукас выложил в сеть снимок своей девушки

runews24.ru

Уже много лет модель Наталья Водянова проживает за границей вместе со своими детьми. Девушка предпочитает не афишировать подробности семейной жизни. Однако её 22-летний сын Лукас от Джастина Портмана решил поделиться со своими подписчиками о переменах в личной жизни.

Сын Натальи Водяновой Лукас выложил в сеть снимок своей девушки
Фото: runews24.rurunews24.ru

Парень выложил в сеть совместный снимок со своей девушкой, которую считает самим ангелом. Пользователи сразу начали поздравлять пару, но внимательные заметили, что модель никак не отреагировала на это событие.

В сети предположили, что Водянова ревнует сына и переживает, что он станет реже уделять ей время.

Звёзды,Джастин Портман,Наталья Водянова,
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