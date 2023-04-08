Ольга Орлова рассказала о трудностях с получением материнского капитала

45-летняя Ольга Орлова, два месяца назад ставшая мамой во второй раз, активно делится с подписчиками подробностями своей новой жизни. На днях она продемонстрировала шрам от кесарева сечения (после чего, правда, фолловеры обвинили ее во лжи). А до этого пожаловалась на гормональную перестройку и связанную с ней плаксивость.

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И вот теперь телеведущая коснулась финансовой стороны вопроса, а именно — получения материнского капитала. В 2001 году Ольга родила первенца, сына Артема. Оказалось, за 22-летнего парня по закону положена доплата, которую не учли при расчете маткапитала. Осведомленные подписчицы порекомендовали ей обратиться за перерасчетом, и буквально вчера выяснилось, что совет сработал.