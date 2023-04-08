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2 часа назад

Ольга Орлова рассказала о трудностях с получением материнского капитала

Super.ru

45-летняя Ольга Орлова, два месяца назад ставшая мамой во второй раз, активно делится с подписчиками подробностями своей новой жизни. На днях она продемонстрировала шрам от кесарева сечения (после чего, правда, фолловеры обвинили ее во лжи). А до этого пожаловалась на гормональную перестройку и связанную с ней плаксивость.

Ольга Орлова рассказала о трудностях с получением материнского капитала
Фото: Super.ruSuper.ru

И вот теперь телеведущая коснулась финансовой стороны вопроса, а именно — получения материнского капитала. В 2001 году Ольга родила первенца, сына Артема. Оказалось, за 22-летнего парня по закону положена доплата, которую не учли при расчете маткапитала. Осведомленные подписчицы порекомендовали ей обратиться за перерасчетом, и буквально вчера выяснилось, что совет сработал.

Надо сказать, Ольге повезло с подписчиками (а им — с Ольгой). Мы уже привыкли к тому, что недобросовестные блогеры дают фолловерам крайне сомнительные финансовые советы и втягивают в разного рода мутные схемы. А тут все ровно наоборот — настоящая редкость!

Звёзды,Ольга Орлова,
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