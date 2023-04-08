Продюсер Пригожин объяснил проблемы со здоровьем перенесенным ковидом

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин заявил, что его самочувствие улучшилось, и связал проблемы со здоровьем с постковидным синдромом.

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Пригожин заявил, что ему вовремя вызвали скорую и оказали помощь. Он поблагодарил всех сотрудников проекта «Звезды сошлись», которые настояли на вызове медиков, передает РИА «Новости».

Продюсер рассказал, что он сам поехал в коммерческую больницу, прокапался, сделал дообследования. По его словам, коллеги на телевидении испугались из-за признаков инсульта: лицо немного онемело. Пригожин заверил, что лицо еще не отошло, но ему уже лучше.

Он считает, что причиной ухудшения самочувствия могут быть последствия коронавируса. Также Пригожин заверил, что не собирается уезжать лечиться за границу, и доверяет московским врачам.