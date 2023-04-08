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2 часа назад

Продюсер Пригожин объяснил проблемы со здоровьем перенесенным коронавирусом

Деловая газета "Взгляд"

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин заявил, что его самочувствие улучшилось, и связал проблемы со здоровьем с постковидным синдромом.

Продюсер Пригожин объяснил проблемы со здоровьем перенесенным ковидом
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Пригожин заявил, что ему вовремя вызвали скорую и оказали помощь. Он поблагодарил всех сотрудников проекта «Звезды сошлись», которые настояли на вызове медиков, передает РИА «Новости».

Продюсер рассказал, что он сам поехал в коммерческую больницу, прокапался, сделал дообследования. По его словам, коллеги на телевидении испугались из-за признаков инсульта: лицо немного онемело. Пригожин заверил, что лицо еще не отошло, но ему уже лучше.

Он считает, что причиной ухудшения самочувствия могут быть последствия коронавируса. Также Пригожин заверил, что не собирается уезжать лечиться за границу, и доверяет московским врачам.

Ранее сообщалось, что у музыкального продюсера Иосифа Пригожина диагностировали транзиторную ишемическую атаку.

Звёзды,Иосиф Пригожин,
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