Актриса Хизер Грэм заявила, что чувствует себя свободной, не имея детей

Актриса Хизер Грэм заявила, что чувствует себя свободной без детей. Об этом пишет The Hollywood Reporter.
По словам Грэм, ее проекты — это ее маленькие дети. Она не жалеет о своем решении и полностью сосредоточена на карьере.
Актриса поделилась мнением о том, что у каждой женщины свой путь, просто нужно принять тот, на котором находишься.
«Если бы у меня были дети, я уверена, это было бы круто. Но на данный момент, не имея детей, я чувствую себя свободной. И я много сплю. Это очень здорово», — сказала Грэм.