Шакира с детьми уехала из Барселоны на «поиски счастья»

Артистка разместила в личном блоге фото Барселоны, а подписи попрощалась с городом на испанском языке. Она написала, что, живя в Барселоне, мечтала «дать своим детям стабильность». Но сейчас эту самую стабильность она с сыновьями собирается «искать в другом уголке мира рядом с семьей, друзьями и морем».