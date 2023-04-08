Бывшая жена Бена Аффлека объяснила, почему не читает новости об актере

«Я прилагаю много усилий, чтобы не видеть ни одного из нас в прессе. Мне неприятно, даже если об одном из нас пишут что-то хорошее. Я просто пытаюсь забыть, что я существую где-то там, в СМИ, как и все, кого я люблю. Я не хочу, чтобы кто-то из моей семьи превратился в мем», — рассказала она.