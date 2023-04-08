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2 часа назад

Бывшая жена Бена Аффлека объяснила, почему не читает новости об актере

Газета.Ruиещё 1

Актриса Дженнифер Гарнер объяснила, почему не читает новости о своем бывшем муже Бене Аффлеке. Об этом сообщает Mirror со ссылкой на Stellar Magazine.

Бывшая жена Бена Аффлека объяснила, почему не читает новости об актере
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Дженнифер Гарнер заявила, что не отслеживает заголовки ни про себя, ни про своего экс-супруга Бена Аффлека.

«Я прилагаю много усилий, чтобы не видеть ни одного из нас в прессе. Мне неприятно, даже если об одном из нас пишут что-то хорошее. Я просто пытаюсь забыть, что я существую где-то там, в СМИ, как и все, кого я люблю. Я не хочу, чтобы кто-то из моей семьи превратился в мем», — рассказала она.

На вопрос о том, видела ли Гарнер мемы с Аффлеком, она ответила отрицательно.

«Хотя я уверена, что он вполне достоин мемов, да!» — посмеялась актриса.

Дженнифер Гарнер и Бен Аффлек поженились в 2005 году, а в 2015-м объявили о расставании. Развод был официально оформлен в 2018 году. У бывших супругов есть трое детей: 17-летняя Вайолет Энн, 14-летняя Серафина Роуз Элизабет и 11-летний Сэмюэль.

В июле 2022 года Бен Аффлек женился на Дженнифер Лопес.

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