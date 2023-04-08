Джоан Коллинз поделилась свежим фото

И мы не можем не присоединиться к восторгам поклонников актрисы. Перед нами пример счастливой и очень красивой зрелости (написать слово «старость» не поднимается рука), которую хочется пожелать каждому. А занять у Джоан немного уверенности в себе не помешало бы и некоторым девушкам в три раза моложе: многие из нас стесняются выкладывать фотографии в купальнике — а вот Коллинз в свои 89 охотно позирует в бассейне.