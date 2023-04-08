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2 часа назад

Джоан Коллинз поделилась свежим фото: вы не поверите, как выглядит 89-летняя актриса

Super.ru

Звезда «Династии», «Американской истории ужасов», «Баек из склепа» и других известных фильмов и сериалов, кажется, нашла эликсир молодости. Никак иначе объяснить ее новое фото мы попросту не можем.

Джоан Коллинз поделилась свежим фото
Фото: Super.ruSuper.ru

Свежий снимок, который 89-летняя Коллинз опубликовала вчера в Инстаграме (запрещен в РФ), сделан ее нынешним, пятым по счету, мужем — 58-летним перуанским актером Перси Гибсоном. Подпись под фото гласит:

«Ищу глицинию, которая растет только весной».

В комментарии к сенсационному фото мгновенно набежали восторженные фанаты.

«Боже мой, какая сила помогает ей выглядеть так за месяц до 90-летия?» — спрашивает первый.

«Вы стареете вспять», — восхищается второй.

«Даже с учетом фильтров и парика тут замешана какая-то магия, не иначе», — подхватывает третий.

И мы не можем не присоединиться к восторгам поклонников актрисы. Перед нами пример счастливой и очень красивой зрелости (написать слово «старость» не поднимается рука), которую хочется пожелать каждому. А занять у Джоан немного уверенности в себе не помешало бы и некоторым девушкам в три раза моложе: многие из нас стесняются выкладывать фотографии в купальнике — а вот Коллинз в свои 89 охотно позирует в бассейне.

Звёзды,Джоан Коллинз,
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