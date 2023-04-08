Главное из интервью Джигана на шоу Басты

Шоу «Вопрос ребром» исправно поставляет громкие инфоповоды. Фанаты обсуждают то смелые заявления гостей, то поведение самого Басты. И новый выпуск с Джиганом не стал исключением. С подачи аудитории наш любимый рэпер поделился щекотливыми подробностями личной (да и публичной тоже) жизни.

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Ответ на вопрос «У тебя красивая жена, прекрасные дети и хороший доход — чего тебе не сидится на месте?» мы уже слышали. Вместо объяснения причин ссоры Денис просто извинился перед Оксаной. А вот дальше все было куда более брутально.

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Отвечая на вопрос, сколько ударов ему понадобится, чтобы вырубить Егора Крида, Джиган заверил: одного будет вполне достаточно. И добавил, что на самом деле не стал бы бить рэпера, а просто «дал бы ему леща». Напомним, в одном из предыдущих выпусков шоу Егор пообещал, что ему для той же цели хватило бы шести.

Продолжая тему боев без правил, один из гостей вспомнил легендарную драку с медузой, после которой Денис попал в больницу со спазмом мыщц спины. Рэпер признался, что выдумал эту историю всю до единого слова (а мы давно знали!) под влиянием алкоголя. А главное — поделился отличной новостью: он уже два месяца ведет трезвый образ жизни — и даже от сигарет отказался.

Еще один Басты вспомнили несостоявшийся бой Джигана с Александром Емельяненко. Денис рассказал, что запросил за выход на ринг гонорар в 50 миллионов и даже хотел серьезно подготовиться. «Но, к сожалению, Саша Емельяненко бухал — больше чем я», — пошутил рэпер. По его словам, после боя с Магометом Исмаиловым его оппонент ушел в запой. «Он мне звонит и говорит: "Одолжи 20 тысяч рублей". Я ему закидываю двадцатку. Он мне, кстати, двадцатку торчит. На пиво дал! Ну и все, он забухал... Все, закончился Александр Емельяненко», — бесстрашно поделился рэпер. И для верности добавил: «Я тоже бухал, поэтому и накосячил дома. Но уже не бухаю». Верим на слово!

Не обошли стороной и тему разнообразных клиник и рехабов. Рэпер рассказал о своем пребывании «вилле в Майами» и признался, что оттуда его выгнали, потому что не могли поставить диагноз. «А у меня был психоз обычный на самом деле», — честно добавил Джиган.