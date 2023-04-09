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5 часов назад

Хирург Киркорова застиг артиста за «постыдным» занятием

Слово и Дело

Музыкальный исполнитель Филипп Киркоров приехал в Красноярск с концертной программой. Во время тура по России поп-король иногда совершает «постыдные действия».

Хирург Киркорова застиг артиста за «постыдным» занятием
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Об этом Киркоров рассказал журналистам программы «Ты не поверишь!», которая выходит на телеканале НТВ. Корреспонденты спросили певца, как он чувствует себя после проведенных операций. Музыкант рассказал, что на время перелетов надевает компрессионное белье во избежании тромбоза и придерживается строгой диеты. По его словам, возраст «уже не юношеский».

За здоровьем и диетой музыканта пристально следит хирург Тимур Хайданов. Он фиксирует все внешние изменения Киркорова.

«Однажды он меня застукал, у меня был срыв — душа захотела вернуться к газированному напитку черного цвета. Еще заел шоколадкой любимой. Он меня прямо застукал в этот момент, у него чуйка, нюх на то, что я ем. Мне так стыдно стало», — поделился Киркоров.

Король отечественной поп-музыки также признался, что недавно снова лег на стол пластического хирурга. Певец заявил, что от этих процедур ему трудно отказаться.

Звёзды,Филипп Киркоров,
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