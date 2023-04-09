Хирург Киркорова застиг артиста за «постыдным» занятием

«Однажды он меня застукал, у меня был срыв — душа захотела вернуться к газированному напитку черного цвета. Еще заел шоколадкой любимой. Он меня прямо застукал в этот момент, у него чуйка, нюх на то, что я ем. Мне так стыдно стало», — поделился Киркоров.