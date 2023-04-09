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2 часа назад

Джорджина о первом свидании с Роналду: "Мои коллеги не могли поверить"

Газета.Ru

Возлюбленная Криштиану Роналду Джорджина Родригес рассказала о шоке коллег, которые впервые увидели ее рядом со звездным футболистом.

Джорджина рассказала о первом свидании с Роналду
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Я была очень взволнована, по дороге в ресторан наши руки соприкоснулись, и мне казалось, что эти руки были со мной уже давно, и когда они снова соприкоснулись, мы их уже не разжимали. Мы поужинали, я пошла домой, и мое сердце билось, как сумасшедшее.

Криштиану приехал, чтобы забрать меня после работы. Он иногда приезжал на Bugatti. Мои коллеги не могли поверить: я приехала на работу на автобусе, а уехала в Bugatti», — сказала Родригес в сериале о себе.

Джорджина и Роналду познакомились в 2016 году. Тогда девушка работала в магазине Gucci в Мадриде, а футболист выступал за «Реал».

Джорджиина и Роналду воспитывают пятерых детей, двое из которых являются общими. В начале 2017 года у Криштиану родилась двойня от суррогатной матери. В ноябре 2017 года сама Родригес родила дочь Алану Мартину.

18 апреля 2022 года Роналду сообщил о смерти одного из своих новорожденных близнецов от Джорджины. Девочка осталась жива, а мальчик скончался. По словам футболиста, младенец не смог выжить несмотря на усилия врачей.

Ранее Джорджина назвала необычное место, где занималась сексом с Роналду.

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