Джорджина рассказала о первом свидании с Роналду

Возлюбленная Криштиану Роналду Джорджина Родригес рассказала о шоке коллег, которые впервые увидели ее рядом со звездным футболистом.
«Я была очень взволнована, по дороге в ресторан наши руки соприкоснулись, и мне казалось, что эти руки были со мной уже давно, и когда они снова соприкоснулись, мы их уже не разжимали. Мы поужинали, я пошла домой, и мое сердце билось, как сумасшедшее.
Криштиану приехал, чтобы забрать меня после работы. Он иногда приезжал на Bugatti. Мои коллеги не могли поверить: я приехала на работу на автобусе, а уехала в Bugatti», — сказала Родригес в сериале о себе.
Джорджина и Роналду познакомились в 2016 году. Тогда девушка работала в магазине Gucci в Мадриде, а футболист выступал за «Реал».
Джорджиина и Роналду воспитывают пятерых детей, двое из которых являются общими. В начале 2017 года у Криштиану родилась двойня от суррогатной матери. В ноябре 2017 года сама Родригес родила дочь Алану Мартину.
18 апреля 2022 года Роналду сообщил о смерти одного из своих новорожденных близнецов от Джорджины. Девочка осталась жива, а мальчик скончался. По словам футболиста, младенец не смог выжить несмотря на усилия врачей.
Ранее Джорджина назвала необычное место, где занималась сексом с Роналду.