Джорджина рассказала о первом свидании с Роналду

«Я была очень взволнована, по дороге в ресторан наши руки соприкоснулись, и мне казалось, что эти руки были со мной уже давно, и когда они снова соприкоснулись, мы их уже не разжимали. Мы поужинали, я пошла домой, и мое сердце билось, как сумасшедшее.