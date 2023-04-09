Свифт и Олвин расстались после шести лет отношений

Певица Тейлор Свифт и ее давний бойфренд Джо Олвин расстались. Они были вместе на протяжении почти шести лет. Об этом сообщил изданию Entertainment Tonight инсайдер.

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Сообщается, что расставание было «дружеским». До этого поклонники звезды заметили, что возлюбленный давно перестал появляться на концертах Свифт, хотя ранее часто приезжал поддержать. «Отношения просто исчерпали себя. Вот почему Олвина не видели ни на одном ее шоу», — заявил источник.

Издание TMZ подчеркивает, что эта новость «шокирует» в том числе потому, что еще осенью 2022 года между Свифт и Олвином, казалось, была идиллия. Летом прошлого года пара отдыхала вместе на Багамах.

Тейлор Свифт и Джо Олвин впервые встретились в 2017 году. Певица долгое время скрывала отношения. Она официально рассекретила их только в 2021-м на премии «Грэмми».