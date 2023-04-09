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1 час назад

Тейлор Свифт и Джо Олвин расстались после шести лет отношений

Газета.Ruиещё 1

Певица Тейлор Свифт и ее давний бойфренд Джо Олвин расстались. Они были вместе на протяжении почти шести лет. Об этом сообщил изданию Entertainment Tonight инсайдер.

Свифт и Олвин расстались после шести лет отношений
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Сообщается, что расставание было «дружеским». До этого поклонники звезды заметили, что возлюбленный давно перестал появляться на концертах Свифт, хотя ранее часто приезжал поддержать. «Отношения просто исчерпали себя. Вот почему Олвина не видели ни на одном ее шоу», — заявил источник.

Издание TMZ подчеркивает, что эта новость «шокирует» в том числе потому, что еще осенью 2022 года между Свифт и Олвином, казалось, была идиллия. Летом прошлого года пара отдыхала вместе на Багамах.

Тейлор Свифт и Джо Олвин впервые встретились в 2017 году. Певица долгое время скрывала отношения. Она официально рассекретила их только в 2021-м на премии «Грэмми».

Ранее сообщалось, что в техасском городе Арлингтон временно переименовали улицу в честь Тейлор Свифт. Тем самым власти города продемонстрировали свою «репутацию» одного из самых больших поклонников Свифт. Певица приедет туда в рамках тура The Eras Tour.

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