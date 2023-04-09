Оксана Самойлова раскрыла, сколько зарабатывает ее дочь

Ариела, 11-летняя дочь рэпера Джигана и Оксаны Самойловой, зарабатывает 14-15 тысяч рублей в неделю на упаковке и продаже бьюти-боксов. Об этом Самойлова рассказала в личном блоге в социальных сетях.

Фото: Соцсети Соцсети

Ариела занимается бизнесом и получает от этого удовольствие как от увлечения. Девочка собирает бьюти-боксы, упаковывает их и продает друзьям и знакомым. Идея хобби принадлежит самой девочке, реализует ее она тоже полностью самостоятельно.

У Джигана и Оксаны Самойловой четверо детей, Ариела старшая. У пары также есть дочери Лея (8 лет) и Майя (5 лет) и сын Давид (3 года).