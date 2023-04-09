$79.50+0.1487.10+0.37

Актриса Марина Федункив рассказала о ссорах с молодым мужем

У актрисы Марины Федункив в отношениях с молодым итальянским мужем Стефано Маджи настоящая идиллия. В беседе с «Пятым каналом» звезда рассказала о ссорах с избранником.

Федункив рассказала о ссорах с молодым мужем
© Соцсети

По словам артистки, она и Стефано даже не имеют времени на ссоры или конфликты, так как они очень занятые люди. Несмотря на то, что Марина известна своим вспыльчивым характером, ее спокойный и уравновешенный супруг не дает ей ни малейшего повода для раздражения.

Федункив о браке с иностранцем: «Могу быть ранимой, слабой»

Может быть, именно благодаря своим занятостям на работе, пара находит время для встреч и наслаждения друг другом. А отсутствие ссор и конфликтов способствует креплению их отношений.

«Нам некогда даже поругаться, мы встречаемся и радуемся, что встретились наконец-то», — поделилась теледива.

Напомним, что Марина Федункив вышла замуж за итальянского бизнесмена Стефано Маджи год назад. Разница в возрасте между супругами составляет 13 лет.

Ранее мы писали о том, что Федункив вспомнила, как ссорилась с соседями в Москве.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий