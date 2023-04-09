Федункив рассказала о ссорах с молодым мужем

У актрисы Марины Федункив в отношениях с молодым итальянским мужем Стефано Маджи настоящая идиллия. В беседе с «Пятым каналом» звезда рассказала о ссорах с избранником.

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По словам артистки, она и Стефано даже не имеют времени на ссоры или конфликты, так как они очень занятые люди. Несмотря на то, что Марина известна своим вспыльчивым характером, ее спокойный и уравновешенный супруг не дает ей ни малейшего повода для раздражения.

Может быть, именно благодаря своим занятостям на работе, пара находит время для встреч и наслаждения друг другом. А отсутствие ссор и конфликтов способствует креплению их отношений.

«Нам некогда даже поругаться, мы встречаемся и радуемся, что встретились наконец-то», — поделилась теледива.

Напомним, что Марина Федункив вышла замуж за итальянского бизнесмена Стефано Маджи год назад. Разница в возрасте между супругами составляет 13 лет.