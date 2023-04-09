Юлия Бордовских вспомнила, как переживала тяжелый развод

По словам телеведущей, ей пришлось начать жизнь заново, принять то, что союз с Кравцовым не был вечным. Ей было полезно постепенно отказываться от осуждения и обид, а также сосредоточение внимание на собственной жизни, а не на действиях окружающих. Бордовских также поддерживали близкие.