Юлия Бордовских вспомнила, как переживала тяжелый развод

Для телеведущей Юлии Бордовских развод с бизнесменом Алексеем Кравцовым был болезненным. Она рассказала "Газете.ру", как расторгала двенадцатилетний брак.
По словам телеведущей, ей пришлось начать жизнь заново, принять то, что союз с Кравцовым не был вечным. Ей было полезно постепенно отказываться от осуждения и обид, а также сосредоточение внимание на собственной жизни, а не на действиях окружающих. Бордовских также поддерживали близкие.
В браке с Алексеем Кравцовым у телеведущей родился сын Федор. От предыдущего партнера, банкира Ивана Бронова, у нее взрослая дочь Мария.