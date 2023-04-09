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48 минут назад

Телеведущая Юлия Бордовских вспомнила, как переживала тяжелый развод

Мира Маркина

Для телеведущей Юлии Бордовских развод с бизнесменом Алексеем Кравцовым был болезненным. Она рассказала "Газете.ру", как расторгала двенадцатилетний брак.

Юлия Бордовских вспомнила, как переживала тяжелый развод
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам телеведущей, ей пришлось начать жизнь заново, принять то, что союз с Кравцовым не был вечным. Ей было полезно постепенно отказываться от осуждения и обид, а также сосредоточение внимание на собственной жизни, а не на действиях окружающих. Бордовских также поддерживали близкие.

В браке с Алексеем Кравцовым у телеведущей родился сын Федор. От предыдущего партнера, банкира Ивана Бронова, у нее взрослая дочь Мария.

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Ранее стало известно о разводе участника "Дома-2" Венцеслава Венгржановского.

Звёзды,Юлия Бордовских,Алексей Кравцов,
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