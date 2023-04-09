Егор Крид и Тимати открывают в Москве "Gucci Cafe" без согласия бренда
Ресторан «Gucci Cafe» от рэперов Тимати, Егора Крида и ресторатора Антона Пинского откроется 9 апреля в Москве.
По сообщениям самого Крида, заведение расположится на Новом Арбате — недалеко от ресторана азиатской кухни от Тимати. В воскресенье планируют устроить закрытую вечеринку, а с понедельника ресторан откроется для всех желающих. Предполагается, что «Gucci Cafe» будет специализироваться на итальянской кухне.
Бренд Gucci уже отреагировал на название заведения, его пресс-службу цитирует экс-главред российских Vogue и Tatler Ксения Соловьева: «Gucci подтверждает, что это пространство/помещение не имеет никакого отношения ни к бренду Gucci, ни к его товарным знакам. Бренд Gucci не давал никакого согласия, разрешения или прав на открытие и управление этим заведением, будь то по контракту или иным образом. Компания примет меры защиты в случае нарушения своих прав».