Крид и Тимати открывают в Москве "Gucci Cafe"

По сообщениям самого Крида, заведение расположится на Новом Арбате — недалеко от ресторана азиатской кухни от Тимати. В воскресенье планируют устроить закрытую вечеринку, а с понедельника ресторан откроется для всех желающих. Предполагается, что «Gucci Cafe» будет специализироваться на итальянской кухне.

Бренд Gucci уже отреагировал на название заведения, его пресс-службу цитирует экс-главред российских Vogue и Tatler Ксения Соловьева: «Gucci подтверждает, что это пространство/помещение не имеет никакого отношения ни к бренду Gucci, ни к его товарным знакам. Бренд Gucci не давал никакого согласия, разрешения или прав на открытие и управление этим заведением, будь то по контракту или иным образом. Компания примет меры защиты в случае нарушения своих прав».