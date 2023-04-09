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Живущая в разлуке с мужем Дарья Пынзарь сообщила, что отправилась отдыхать

Она отметила, что решила отправиться в гости к своему супругу в Объединенные Арабские Эмираты.

Блогер Пынзарь сообщила, что отправилась отдыхать без мужа
© Runews24.ru

Блогер Дарья Пынзарь, которая сейчас проживает со своим супругом в разных странах, рассказала, что отправилась отдыхать. Об этом она рассказала в своих социальных сетях.

Она рассказала, что решила приехать в гости к своему супругу, который сейчас живет в Объединенных Арабских Эмиратах. Она показала видео пробуждения и вид из окна. Она рассказала, что они вместе ходили на шоппинг, а также устроили ужин в одном из ресторанов.

Дарья Пынзарь вместе с детьми осталась в Турции, когда ее муж отправился в ОАЭ, чтобы изучить местный рынок недвижимости. Дарья рассказывала, что вынужденный разъезд стал для них этапом для выстраивания комфортной жизни в будущем.

Ранее блогер отмечала, что несмотря на вынужденную разлуку они постараются жить «и там, и там».

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