Бородина рассказала, зачем нанимала частных детективов

Надежда Стрелец взяла интервью у Ксении Бородиной. В нем, как пишет издание boda, известная телеведущая, среди прочего, описала причины своего развода со 2-ым мужем Курбаном Омаровым.

По признанию Ксении, ей надоело терпеть многочисленные измены супруга. При этом бывшая звезда телепроекта «Дом-2» уточнила, что о предательстве Омарова она узнала от детективов, которых сама же и нанимала.