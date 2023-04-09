Бородина рассказала, зачем нанимала частных детективов

Надежда Стрелец взяла интервью у Ксении Бородиной. В нем, как пишет издание boda, известная телеведущая, среди прочего, описала причины своего развода со 2-ым мужем Курбаном Омаровым.
По признанию Ксении, ей надоело терпеть многочисленные измены супруга. При этом бывшая звезда телепроекта «Дом-2» уточнила, что о предательстве Омарова она узнала от детективов, которых сама же и нанимала.
Бородина сообщила, что женщин у Курбана, который в то время состоял с ней в браке, было огромное количество. В итоге ведущая собрала вещи мужа в мусорные мешки и выгнала его из дома.