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1 час назад

Баста с Джиганом повторили трендовые движения в танце

Мослента

Рэпер Баста опубликовал на личной странице в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), видеофрагмент из нового выпуска шоу «Вопрос ребром».

Баста с Джиганом повторили трендовые движения в танце
Фото: МослентаМослента

«Когда хорошим танцорам что-то мешает», — подписал Баста ролик, на кадрах которого станцевал со своим гостем рэпером Джиганом.

Они повторили ставшие трендом движения танца главной героини сериала о семье Аддамс «Уэнсдэй».

«Какие классные оба. Вам очень идет этот танец», «Отличные оба», «Огонь», «Какие милые», «Я считаю это идеально», «Лучшие», «Красавчики», «Позитив», «Зажгли», «Какие клевые», — прокомментировали пользователи сети.

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