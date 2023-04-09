Киркоров о романе отца: "Зачем венчаться тогда надо было?"

Певец Филипп Киркоров высказался о новой любви своего 90-летнего отца. Судя по всему, знаменитый артист неоднозначно относится к грядущему разводу своих отца и мачехи. Отдельно поп-короля волнует вопрос венчания.

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Бедрос Филиппович пока не представил публике ту самую женщину, ради которой решил начать жизнь с чистого листа и расторгнуть брак с Людмилой Смирновой после 26 лет совместной жизни. Киркоров-младший отметил, что в его семье не принято лезть в личную жизнь. Тем не менее, Филипп Бедросович не равнодушен к вопросу церковного брака, который его отец заключил вместе со Смирновой.

"Пусть разводится, если хочет, а зачем венчаться тогда надо было? - заявил он в эфире шоу "Ты не поверишь!". - Это же какая-то ответственность должна быть".

Далее Киркоров-младший отметил, что его отец так и не обвенчался с его матерью, хотя супруги жили в любви.

"А с другой супругой венчался… - сказал Филипп Бедросович. - Это его жизнь, его право. А там на небесах разберется — с кем венчался, с кем — нет".