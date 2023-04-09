Катя Лель показала повзрослевшую дочь
Единственная наследница певицы растет настоящей красавицей.
Катя Лель воспитывает единственную дочку Эмилию. Певица редко показывает свою наследницу в социальных сетях. Но недавно девочка отметила день рождения. Эмилии исполнилось 14 лет. Катя Лель организовала праздник для дочери в одном из столичных ресторанов, где собрала всех самых близких. Артистка опубликовала видеоролик, на котором официанты вышли в зал с большим тортом, украшенным свечами и ягодами. Именинница предстала в красивом белом платье с открытыми плечами. Фолловеры были восхищены тем, какой красивой девушкой растет Эмилия.
«Какая красивая», «Красотка!», «Невероятная», «Взяла все самое лучшее от родителей», «Прекрасная девочка у прекрасных родителей», «Как быстро она выросла», – пишут фолловеры в социальной сети.
Кстати, Эмилия начинающий блогер и она ведет страницу в социальной сети. Катя Лель отметила страницу дочери на публикации.
«Любовь моя! Моя девочка прекрасная, тебе сегодня уже 14 лет! Тебя мне дал Бог в самый сложный момент моей жизни, когда от меня отвернулся почти весь мир и не было сил даже дышать, и я тебе бесконечно признательна. Именно ты вдохнула в меня новый глоток воздуха, новую жизнь, новую надежду. Если бы не ты, однозначно не было бы меня», – поздравила Катя Лель именинницу.
Артистка однажды призналась, что за Эмилией уже начинают ухаживать мальчики. Однако Катя не одобряет этого и считает, что в 14 лет еще рано строить отношения с противоположным полом.