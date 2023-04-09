Катя Лель показала повзрослевшую дочь

«Любовь моя! Моя девочка прекрасная, тебе сегодня уже 14 лет! Тебя мне дал Бог в самый сложный момент моей жизни, когда от меня отвернулся почти весь мир и не было сил даже дышать, и я тебе бесконечно признательна. Именно ты вдохнула в меня новый глоток воздуха, новую жизнь, новую надежду. Если бы не ты, однозначно не было бы меня», – поздравила Катя Лель именинницу.