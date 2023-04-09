Алферова объяснила, что не знала о Воле до слухов о пощечине

Актриса Ирина Алферова, известная в том числе по фильму "Д'Артаньян и три мушкетера", отреагировала на сообщения о том, что ударила по лицу Павла Волю за то, что он оскорбил ее мужа. Артистка возмутилась и сказала, что в советское время газеты не публиковали высказывания спикеров без их согласия. Ее цитирует The Voice Mag.