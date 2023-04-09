Алферова объяснила, что не знала о Воле до слухов о пощечине

Актриса Ирина Алферова объяснила, что не знала о Павле Воле до слухов о пощечине
Актриса Ирина Алферова, известная в том числе по фильму "Д'Артаньян и три мушкетера", отреагировала на сообщения о том, что ударила по лицу Павла Волю за то, что он оскорбил ее мужа. Артистка возмутилась и сказала, что в советское время газеты не публиковали высказывания спикеров без их согласия. Ее цитирует The Voice Mag.
По мнению Алферовой, в современных медиа много сплетен, "гадостей". О публикациях, в которых речь идет о пощечине комику Павлу Воле, артистка узнала от мужа:
"Я недавно прихожу со спектакля — и муж говорит: "Ну опять про тебя вот там в интернете". И включает — и там о том, как я ударила какого-то Волю. А я не знаю, кто это!".
Ирина Алферова особо отметила, что инцидент с Павлом Волей полностью выдумали. Она также рассказала, что познакомилась с творчеством артиста, и назвала его "талантливым, хорошим".
Ранее "Рамблер" рассказывал о комике Павле Воле.