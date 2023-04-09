Девочка разучивала движения для ча-ча-ча на занятиях по спортивно-бальным танцам.

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Телеведущая Лера Кудрявцева похвасталась успехами своей дочери Маши. Видео с занятий она опубликовала в своих социальных сетях.

Лера Кудрявцева показала, как ее дочь занимается спортивно-бальными танцами. Она разучивала движения для ча-ча-ча под руководством преподавателя и выполняла без помарок.

Телеведущая рассказывала, что в раннем детстве ее дочь занималась танцами под руководством звездного педагога Елены Куликовой. В 2021 году девочка начала ходить в детский сад при престижной гимназии.

Лера Кудрявцева также старается проводить со своей дочерью как можно больше времени. Время от времени мама и дочь готовят вместе разные блюда.