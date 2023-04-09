Телеведущая Лера Кудрявцева похвасталась успехами своей дочери
Девочка разучивала движения для ча-ча-ча на занятиях по спортивно-бальным танцам.
Телеведущая Лера Кудрявцева похвасталась успехами своей дочери Маши. Видео с занятий она опубликовала в своих социальных сетях.
Лера Кудрявцева показала, как ее дочь занимается спортивно-бальными танцами. Она разучивала движения для ча-ча-ча под руководством преподавателя и выполняла без помарок.
Телеведущая рассказывала, что в раннем детстве ее дочь занималась танцами под руководством звездного педагога Елены Куликовой. В 2021 году девочка начала ходить в детский сад при престижной гимназии.
Лера Кудрявцева также старается проводить со своей дочерью как можно больше времени. Время от времени мама и дочь готовят вместе разные блюда.
У Леры Кудрявцевой есть также старший сын Жан Ленюк. Он родился 14 апреля 1990 года.