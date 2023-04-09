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25 минут назад

Валерий Меладзе поделился редкой фотографией своих сыновей в день рождения Альбины Джанабаевой

Super.ru

Похоже в доме у Валерия Меладзе царит настоящая семейная идиллия. Певец, который часто фотографируется со своими старшими дочерьми, на этот раз порадовал нас кадром с сыновьями. 19-летнего Константина и 8-летнего Луку мы видим крайне редко, но сегодня случай особый — их мама и жена певца Альбина Джанабаева празднует 44-й день рождения.

Меладзе поделился редкой фотографией своих сыновей
Фото: Super.ruSuper.ru

«Доброе утро, любимая Альбинушка!» — подписал Валерий трогательное фото, ради которого даже вернулся в запрещенную соцсеть после перерыва длиной в три месяца.

Super.ru

Глядя на эти душевные семейные посиделки, даже и в голову не придет, что имя артиста буквально не сходит с уст работников правоохранительных органов. Так, пару дней назад стало известно, что Генеральная прокуратура России поручила прокуратуре Москвы проверить певца на предмет финансирования вооруженных сил Украины, о чем сообщил ТАСС. А ранее вообще стоял вопрос о лишении Меладзе российского гражданства за фразу «Героям слава», якобы сказанную им на концерте в ОАЭ. Но компетентные органы провели проверку и в итоге не нашли в том самом видео ничего противозаконного.

Звёзды,Валерий Меладзе,Альбина Джанабаева,Генпрокуратура РФ,
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