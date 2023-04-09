Меладзе поделился редкой фотографией своих сыновей

Похоже в доме у Валерия Меладзе царит настоящая семейная идиллия. Певец, который часто фотографируется со своими старшими дочерьми , на этот раз порадовал нас кадром с сыновьями. 19-летнего Константина и 8-летнего Луку мы видим крайне редко, но сегодня случай особый — их мама и жена певца Альбина Джанабаева празднует 44-й день рождения.

Глядя на эти душевные семейные посиделки, даже и в голову не придет, что имя артиста буквально не сходит с уст работников правоохранительных органов. Так, пару дней назад стало известно, что Генеральная прокуратура России поручила прокуратуре Москвы проверить певца на предмет финансирования вооруженных сил Украины, о чем сообщил ТАСС. А ранее вообще стоял вопрос о лишении Меладзе российского гражданства за фразу «Героям слава», якобы сказанную им на концерте в ОАЭ. Но компетентные органы провели проверку и в итоге не нашли в том самом видео ничего противозаконного.