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Дерзко! Екатерина Волкова показала отличный образ для весенних прогулок

На улице уже настоящая весенняя погода, все выходят на улицу гулять и наслаждаться солнцем. В чем выйти для встречи с друзьями, точно знает актриса Екатерина Волкова, она показала отличный образ!

Волкова показала отличный образ для весенних прогулок
© Eva.ru

Артисты любимого многими сериала «Воронины» за время съемок и после них заметно изменились, для Екатерины Волковой, которая исполнила роль Веры, сериал стал судьбоносным. Актриса востребована и исполнила свою мечту сыграть в драматических постановках.

Eva.ru

Если говорить о внешности, то Волкова с каждым годом лишь расцветает. Публика уже начинает привыкать, что женщины 40 лет и старше выглядят ухожено и молодо, но Екатерина не просто остановила время, она повернула его вспять. Звезда не скрывает, что много занимается собой и очень разборчива в еде.

Такую фигуру, как у Екатерины, можно демонстрировать в любых нарядах. Например, носить дерзкое мини, чтобы окружающие могли полюбоваться стройными ножками, что особенно соблазнительно выглядит солнечными весенними днями. Для прогулки на улице звезда выбрала костюм в яркую клетку с короткой юбкой оригинального кроя и удлиненными жакетом. Дополнили образ туфли на платформе и сумочка контрастного цвета. Фанаты признались, что взяли этот ансамбль на вооружение, чтобы попробовать его повторить.

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