Волкова показала отличный образ для весенних прогулок

На улице уже настоящая весенняя погода, все выходят на улицу гулять и наслаждаться солнцем. В чем выйти для встречи с друзьями, точно знает актриса Екатерина Волкова, она показала отличный образ!

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Артисты любимого многими сериала «Воронины» за время съемок и после них заметно изменились, для Екатерины Волковой, которая исполнила роль Веры, сериал стал судьбоносным. Актриса востребована и исполнила свою мечту сыграть в драматических постановках.

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Если говорить о внешности, то Волкова с каждым годом лишь расцветает. Публика уже начинает привыкать, что женщины 40 лет и старше выглядят ухожено и молодо, но Екатерина не просто остановила время, она повернула его вспять. Звезда не скрывает, что много занимается собой и очень разборчива в еде.