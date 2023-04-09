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59-летняя певица Лолита рассказала об отношениях с новым бойфрендом

Музыкальная исполнительница Лолита рассталась с мужчиной, с которым была в отношениях с ноября прошлого года. Об этом она рассказала в шоу "Ты не поверишь!".

59-летняя Лолита рассказала об отношениях с новым бойфрендом
© РИА Новости

"Да он как появился, так и исчез! У меня долго никто не держится!", — сказала артистка о бойфренде.

В 2020 году Лолита Милявская развелась с пятым мужем, тренером по сквошу Дмитрием Ивановым. С ним вместе она прожила 9 лет и ни с кем не появлялась на публике, пока не рассказала о новом романе.

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Ранее Лолита рассказала, что оценивает при знакомстве с мужчиной.

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