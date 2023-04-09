Дочь звезды фильма «За двумя зайцами» лишилась всех денег

Дочь звезды фильма «За двумя зайцами» лишилась квартиры за 28,8 млн рублей из-за мошенников. Преступники никогда не дремлют, и стоит зазеваться, как можно остаться без денег, ценностей и жилья. Очередной жертвой злоумышленников стала Жанна, дочь артистки Маргариты Криницыной. Женщину оставили без жилья, незаконно продав её квартиру, пока она находилась в отпуске, сообщило ИА Regnum.

© Секрет Фирмы

Произошло всё в июне 2022 года. По предварительным данным, преступники подделали подпись Жанны Криницыной в договоре-купли продажи и передали её квартиру в московском ЖК «Дубровка» другому собственнику. Сделка состоялась, несмотря на то, что паспортные данные мошенники указали не те.

Уголовное дело по статье «Мошенничество» завели совсем недавно — 6 апреля 2023 года. Сейчас следователи разбираются в случившемся.

Чем известна Маргарита Криницына?

Маргарита Криницына, чья дочь пострадала от мошенников, умерла ещё в далёком 2005 году. При жизни она снялась во многих советских картинах, включая культовые «Свадьба в Малиновке» и «Дни Турбиных». Широкую известность ей принесла роль Прони Прокоповны в комедии «За двумя зайцами». Имеет статус народной артистки Украины.