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Дочь звезды фильма «За двумя зайцами» лишилась квартиры за 28,8 млн рублей из-за мошенников

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Дочь звезды фильма «За двумя зайцами» лишилась квартиры за 28,8 млн рублей из-за мошенников. Преступники никогда не дремлют, и стоит зазеваться, как можно остаться без денег, ценностей и жилья. Очередной жертвой злоумышленников стала Жанна, дочь артистки Маргариты Криницыной. Женщину оставили без жилья, незаконно продав её квартиру, пока она находилась в отпуске, сообщило ИА Regnum.

Дочь звезды фильма «За двумя зайцами» лишилась всех денег
© Секрет Фирмы

Произошло всё в июне 2022 года. По предварительным данным, преступники подделали подпись Жанны Криницыной в договоре-купли продажи и передали её квартиру в московском ЖК «Дубровка» другому собственнику. Сделка состоялась, несмотря на то, что паспортные данные мошенники указали не те.

Уголовное дело по статье «Мошенничество» завели совсем недавно — 6 апреля 2023 года. Сейчас следователи разбираются в случившемся.

Чем известна Маргарита Криницына?

Маргарита Криницына, чья дочь пострадала от мошенников, умерла ещё в далёком 2005 году. При жизни она снялась во многих советских картинах, включая культовые «Свадьба в Малиновке» и «Дни Турбиных». Широкую известность ей принесла роль Прони Прокоповны в комедии «За двумя зайцами». Имеет статус народной артистки Украины.

Несмотря на то, что об опасности со стороны мошенников сейчас говорят из каждого утюга, многие не осознают всех рисков. А ведь на уловку преступников может попасться кто угодно, тем более, если учитывать всё многообразие этих уловок.

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