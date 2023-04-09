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56 минут назад

Анна Семенович раскрыла способ найти путь к сердцу мужчины

Мослента

Способ найти путь к сердцу мужчины раскрыла на личной странице в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) певица и актриса Анна Семенович.

Семенович раскрыла способ найти путь к сердцу мужчины
Фото: МослентаМослента

«Для меня ответ очевиден — это не строить из себя ту, кем вы не являетесь. Если вы хотите серьезных отношений, нужно быть такой, какая вы есть. Поймите, что все равно вы не сможете играть долгое время. После двух бокалов вина откроетесь и будете такой, какая вы есть», — сказала артистка.

По мнению Семенович, нет смысла тратить время на завоевание сердца мужчины, скрывая настоящую себя. Важно сразу понять, подходят ли люди друг другу, отметила она. Певица призвала быть собой, улыбаться, дарить возлюбленному хорошее настроение, позитив и счастье.

Звёзды,Анна Семенович,
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