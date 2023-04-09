Семенович раскрыла способ найти путь к сердцу мужчины

«Для меня ответ очевиден — это не строить из себя ту, кем вы не являетесь. Если вы хотите серьезных отношений, нужно быть такой, какая вы есть. Поймите, что все равно вы не сможете играть долгое время. После двух бокалов вина откроетесь и будете такой, какая вы есть», — сказала артистка.