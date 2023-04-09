$79.50+0.1487.10+0.37

Лариса Долина призналась, что склонна к оккультизму

1

Джазовая певица Лариса Долина призналась, что ей нравится все сверхъестественное. По ее словам, она неравнодушна к мистике и оккультизму.

Долина призналась, что склонна к оккультизму
© Слово и Дело

Долина рассказала, что из кинематографических жанров отдает предпочтение фильмам с сюжетом фэнтези. Кроме того, она никогда не обращалась к мастерам оккультных наук, но ко всему мистическому испытывает неподдельный интерес.

«Знаете, как-то не понимаю, верить или нет. Хотя очень увлекаюсь мистикой», — объяснила Долина в беседе с Пятым каналом.

Особенно, по словам звезды, ей интересна в фильмах техническая реализация различных волшебных трюков. Как режиссерам удается обмануть зрителя и погрузить в атмосферу магического. В заключении Долина резюмировала, что относится к земному знаку Девы, которая очень хочет во всем дойти до самой сути.

1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий