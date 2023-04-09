Лариса Долина призналась, что склонна к оккультизму
Джазовая певица Лариса Долина призналась, что ей нравится все сверхъестественное. По ее словам, она неравнодушна к мистике и оккультизму.
Долина рассказала, что из кинематографических жанров отдает предпочтение фильмам с сюжетом фэнтези. Кроме того, она никогда не обращалась к мастерам оккультных наук, но ко всему мистическому испытывает неподдельный интерес.
«Знаете, как-то не понимаю, верить или нет. Хотя очень увлекаюсь мистикой», — объяснила Долина в беседе с Пятым каналом.
Особенно, по словам звезды, ей интересна в фильмах техническая реализация различных волшебных трюков. Как режиссерам удается обмануть зрителя и погрузить в атмосферу магического. В заключении Долина резюмировала, что относится к земному знаку Девы, которая очень хочет во всем дойти до самой сути.