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2 часа назад

Джейми Оливер заново сыграл свадьбу со своей женой после 23 лет брака

Газета.Ru

Звездный шеф-повар организовал повторную свадьбу со своей женой Джулз после 23 лет совместной жизни. Об этом сообщает Daily Mail.

Знаменитый шеф-повар сыграл свадьбу вновь со своей женой
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Свадебные торжества с участием самих супругов и их пятерых детей прошли на Мальдивах на курорте Soneva Fushi. Снимки с семейного мероприятия 47-летний Джейми Оливер опубликовал в соцсетях.

Во второй раз шеф-повар произнес клятву верности своей 48-летней супруге в светло-голубом костюме с ярко-белой рубашкой и розой в петлице. «Невеста» была в белом платье с открытыми плечами.

«Всем доброе утро, мы с Джулз опять поженились! Ага, после 23 лет вместе мы подумали, что надо организовать особенное мероприятие и вновь обменяться клятвами верности, пока наши дети не начали покидать гнездо», — объяснил шеф-повар.

Он признался, что праздник получился по-настоящему необычным, веселым и романтичным, а в словах, сказанных на церемонии, появилось больше смысла, чем раньше. Джейми Оливер добавил, что они с женой всегда мечтали поехать на Мальдивы, и поездка получилась именно такой, как они себе и представляли.

Джейми Оливер и его жена Джулз вместе с 18 лет и поженились в 2000 году. Они воспитывают пятерых детей — 20-летнюю Поппи Ханни, 19-летнюю Дейзи Бу, 13-летнюю Петал Блоссом, 12-летнего Бадди Беара и 6-летнего Ривера Рокета.

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