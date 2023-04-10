$79.50+0.1487.10+0.37
2 часа назад

Россиянки атаковали страницу актера Касселя в соцсети после новости о разводе

Мослентаиещё 2

Подписчицы из России атаковали страницу 56-летнего французского актера и продюсера Венсана Касселя в социальной сети Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) после новостей о его разводе с 26-летней французской моделью Тиной Кунаки. Россиянки массово попросили актера помириться с Кунаки.

Россиянки атаковали страницу Касселя в соцсети после новости о разводе
Фото: МослентаМослента

«Вань, давай мириться, это не дело», «Винсент, какая была пара!», «Который день из-за этого грущу. Они мне так нравились как пара», «Бесит, что он не с Тиной», — прокомментировали одну из последних публикаций Касселя женщины, запустив также специальный хештег #returntoTina.

Однако не все российские женщины оказались опечалены разладом в звездной семье. Нашлись и те, кого эта новость порадовала.

«Наконец-то ты развелся! Я еду», «Опять свободен! Красив!», «Так, дамы, в очередь! Я тут первая занимала», «Кто вот еще так поддержит в трудный момент, как не русские женщины!» — написал они.

Брак с Кунаки стал для Касселя вторым после развода с актрисой Моникой Беллуччи. Официально актер и модель оформили свои отношения в августе 2018 года, а спустя год у них родилась дочь Амазони.

Ранее стало известно, что Кассель и Кунаки расстались несколько недель назад. Из соцсетей актера пропали все совместные фотографии с моделью. На данный момент о причинах развода ничего неизвестно.

Звёзды,Русская жена,Венсан Кассель,Моника Беллуччи,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий