$79.50+0.1487.10+0.37

48-летняя Хилари Суонк впервые стала мамой

Актриса поделилась с миром вдвойне радостной новостью. Несколько часов назад Хилари выложила в запрещенной соцсети трогательное фото с двумя младенцами на руках и сообщила о долгожданном пополнении в семействе. Оказалось, что она наконец-то стала мамой — впервые и сразу дважды.

48-летняя Хилари Суонк впервые стала мамой
© Super.ru

У Суонк родились двойняшки: мальчик и девочка. Памятный снимок новоиспеченная мама подписала:

«Это было непросто. Но мальчик и девочка стоили того».

И невероятно красивое фото говорит об этом лучше всего!

Напомним, актриса рассекретила свою беременность в октябре 2022 года. Тогда она призналась, что очень долго мечтала познать радость материнства и теперь безумно счастлива. Отцом малышей стал ее супруг — продюсер и бизнесмен Филип Шнайдер. Пара поженилась в 2018 году.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий