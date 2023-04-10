48-летняя Хилари Суонк впервые стала мамой

Актриса поделилась с миром вдвойне радостной новостью. Несколько часов назад Хилари выложила в запрещенной соцсети трогательное фото с двумя младенцами на руках и сообщила о долгожданном пополнении в семействе. Оказалось, что она наконец-то стала мамой — впервые и сразу дважды.
У Суонк родились двойняшки: мальчик и девочка. Памятный снимок новоиспеченная мама подписала:
«Это было непросто. Но мальчик и девочка стоили того».
И невероятно красивое фото говорит об этом лучше всего!
Напомним, актриса рассекретила свою беременность в октябре 2022 года. Тогда она призналась, что очень долго мечтала познать радость материнства и теперь безумно счастлива. Отцом малышей стал ее супруг — продюсер и бизнесмен Филип Шнайдер. Пара поженилась в 2018 году.