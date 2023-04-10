«Хотят скрывать роман»: друг Ви рассказал о его отношениях с Дженни

«Они будут продожать скрывать свои отношения, потому что не хотят к себе много внимания. Они счастливы вместе, и это главное. Наверное, Ви не понравится то, что я сейчас раскрыл их тайну, но, к сожалению, меня атаковали вопросами. Они вместе совсем недавно, до этого действительно дружили. Так что не стоит переживать за них. Они справятся и с армией, и разлукой. Все будет хорошо. Пара будет вместе еще долго. Возможно, даже сыграют свадьбу через пару лет. АРМИ, не расстраивайтесь», — рассказал друг Ви, знакомый с ситуацией.