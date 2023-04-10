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24 минуты назад

«Хотят скрывать роман»: друг Ви рассказал о его отношениях с Дженни

Popcake.tvиещё 1

Дженни (Jenny) из группы BLACKPINK неоднократно подозревали в романе с Ви (V). Они отрекались друг от друга и говорили о том, что их связывает исключительно дружба. Однако друзья Ви выдают такую информацию, которую ребята явно не хотели бы распространять.

«Хотят скрывать роман»: друг Ви рассказал о его отношениях с Дженни
Фото: Popcake.tvPopcake.tv

По словам близкого Ви, у них действительно отношения, но они не планируют говорить об этом. Парочке комфортно скрывать свои отношения. Более того, они считают, что армия не повлияет на их роман.

«Они будут продожать скрывать свои отношения, потому что не хотят к себе много внимания. Они счастливы вместе, и это главное. Наверное, Ви не понравится то, что я сейчас раскрыл их тайну, но, к сожалению, меня атаковали вопросами. Они вместе совсем недавно, до этого действительно дружили. Так что не стоит переживать за них. Они справятся и с армией, и разлукой. Все будет хорошо. Пара будет вместе еще долго. Возможно, даже сыграют свадьбу через пару лет. АРМИ, не расстраивайтесь», — рассказал друг Ви, знакомый с ситуацией.

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