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37-летняя российская супермодель показала тело в откровенном бикини

Российская супермодель Наташа Поли показала откровенный снимок и порадовала фанатов. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

37-летняя российская супермодель показала тело в откровенном бикини
© Лента.ру

На размещенном снимке 37-летняя манекенщица продемонстрировала подтянутое тело в темно-зеленом бикини на фоне деревьев. При этом на опубликованных кадрах видно, что на знаменитости отсутствует макияж, а волосы распущены.

Поклонники оценили внешний вид звезды в комментариях под постом, который набрал более пяти тысяч лайков.

«Прекрасна», «Как всегда восхитительна», «Надеюсь, когда-нибудь я найду себе девушку, хоть чем-то похожую на тебя», — высказались они.

В марте Наташа Поли показала внешность без макияжа и восхитила подписчиков. Модель поделилась серией снимков, на которых она запечатлена в черной футболке, джинсах с подвернутыми штанинами и ботинках на шнуровке. При этом на фото было видно, что на лице знаменитости отсутствуют косметические средства.

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