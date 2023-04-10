Алкоголь или беременность: что стало причиной ухудшения здоровья МакSим

Популярная российская певица МакSим всерьез насторожила фанатов своими изменениями, которые были особенно заметны на концерте в Твери. Тогда она не попадала в ноты и плохо двигалась.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

По мнению некоторых поклонников, артистка тяжело перенесла COVID-19 и долго восстанавливалась, что и стало поводом такого состояния. Другие предположили, что МакSим находится в положении, а кто-то и вовсе обвинил исполнительницу в злоупотреблении алкоголем, передает Nation news.

Недавно пиар-директор МакSим Яна Богушевская опровергла слухи о беременности певицы.

Певица МакSим в последнее время беспокоит поклонников своим состоянием. В середине марта артистке стало плохо во время концерта в Сочи, ей вызвали скорую помощь. А 1 апреля на выступлении в Твери располневшая певица не попадала в ноты и плохо двигалась. Концерт длился почти полтора часа, однако на бис МакSим так и не вышла. «Вечерняя Москва» узнала у врача-эндокринолога Алексея Калинчева, что происходит с артисткой.