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4 часа назад

Алкоголь или беременность: фанаты предположили, что стало причиной ухудшения здоровья МакSим

Вечерняя Москва

Популярная российская певица МакSим всерьез насторожила фанатов своими изменениями, которые были особенно заметны на концерте в Твери. Тогда она не попадала в ноты и плохо двигалась.

Алкоголь или беременность: что стало причиной ухудшения здоровья МакSим
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

По мнению некоторых поклонников, артистка тяжело перенесла COVID-19 и долго восстанавливалась, что и стало поводом такого состояния. Другие предположили, что МакSим находится в положении, а кто-то и вовсе обвинил исполнительницу в злоупотреблении алкоголем, передает Nation news.

Недавно пиар-директор МакSим Яна Богушевская опровергла слухи о беременности певицы.

Певица МакSим в последнее время беспокоит поклонников своим состоянием. В середине марта артистке стало плохо во время концерта в Сочи, ей вызвали скорую помощь. А 1 апреля на выступлении в Твери располневшая певица не попадала в ноты и плохо двигалась. Концерт длился почти полтора часа, однако на бис МакSим так и не вышла. «Вечерняя Москва» узнала у врача-эндокринолога Алексея Калинчева, что происходит с артисткой.

4 апреля МакSим сообщила о переносе своих ближайших концертов в связи с лечением. Она отметила, что выступления требуют «полной самоотдачи», однако хотела бы сейчас сконцентрироваться на прохождении «лечебных процедур»

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