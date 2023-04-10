Свифт рассталась с возлюбленным после шести лет отношений

Американская певица Тейлор Свифт рассталась с возлюбленным, британским актером Джо Элвином после шести лет отношений. Об этом сообщает Page Six.

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По словам источника издания, пара рассталась еще несколько недель назад. Отмечается, что бывшие возлюбленные завершили отношения на дружеской ноте.

«Это не было чем-то драматичным. [Отношения] просто шли своим чередом», — добавил собеседник Page Six.

Свифт и Элвин познакомились на ежегодном благотворительном балу Met Gala в 2016 году, спустя несколько месяцев стало известно об их романе.