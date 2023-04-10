Кэтрин Шварценеггер и Крис Пратт отпраздновали Пасху с детьми

Кэтрин Шварценеггер поделилась серией семейных фотографий, на которых она показывает, как провела Пасху с мужем Крисом Праттом и дочерьми Элоизой и Лайлой. Об этом пишет People.

Фото: Газета.ру Газета.ру

«Пасха любви, семьи, сестер и нескольких первых шагов нашей малышки [Лайлы]», — подписала дочь Арнольда Шварценеггера серию фотографий.

Она опубликовала снимки детей, наслаждающихся отдыхом на берегу океана и купающихся в бассейне. На одном из снимков Кэтрин запечатлела свою маму, 67-летнюю Марию Шрайвер, с внучкой.

Звезда фильма «Стражи Галактики» Крис Пратт сделал предложение Кэтрин Шварценеггер в январе 2019 года. В июне того же года состоялась их свадьба. У Пратта также есть сын Джек от первого брака с Анной Фэрис.