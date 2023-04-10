«Минус 20 кг»: Панайотов рассекретил волшебную диету
Александр Панайотов считается сегодня одним из главных красавцев на нашей эстраде. Несколько лет назад он резко похудел, похорошел и превратился, словно в сказке, в прекрасного лебедя. О секрете хорошей фигуры с певцом поговорил женский журнал kleo.ru
Артист признается, что похудел на 20 килограммов всего за четыре месяца. Это очень хороший результат, как считают диетологи. Причем эта борьба с полнотой оказалась не слишком тяжелой и изматывающей.
«В один момент я решил взять себя в руки и перестать жрать. Стал следить за рационом, трижды в неделю хожу в фитнес клуб. Результат не заставил себя долго ждать: за четыре месяца мой вес со 106 килограммов снизился до 86», - объяснил Панайотов свое феноменальное преображение.
Сегодня он контролирует рацион, следит за составом продуктов, не ест сахар и мучное, не подходит к холодильнику вечером. И в итоге прежний вес не возвращается.
Куда сложнее исполнителю оказалось расстаться не с лишними килограммами, а с одеждой, которая стала велика.
«Тяжело было расставаться разве что с гардеробом, потому что мне пришлось выбросить все концертные костюмы, сшитые на заказ», - улыбается певец.